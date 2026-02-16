Piogge abbondanti, la diga di Santa Rosalia a Ragusa quasi colma. Idem altri invasi siciliani

Ragusa – Le piogge degli ultimi due mesi hanno quasi del tutto comlato la capienza della diga di Santa Rosalia. Il bacino artificiale contiene circa 20 milioni di metri cubi d’acqua a fronte dei 21 di capienza massima. È alle spalle la fase critica della siccità del 2024 quando a fine anno si scese quasi alla soglia di guardia: c’erano tra i 6 e i 7 milioni di metri cubi d’acqua. Oggi che ce n’è il triplo e si è tornati ai livelli pre-siccità e pre-crisi idrica.

Tra gennaio e febbraio 160 milioni di metri cubi in 30 invasi

Tra gennaio e febbraio, secondo i dati forniti dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia, le 30 dighe pubbliche dell’Isola hanno fatto registrare un aumento dei loro volumi di oltre 160 milioni di metri cubi. Si è passati da 229 milioni di gennaio ai 389 di febbraio. Mancano i dati, ancora non raccolti delle due ultime settimane, ma si ipotizza che in 15 giorni almeno altri 60-70 milioni di metri cubi siano già entrati nelle dighe.

Metà delle dighe isolane, tra gennaio e febbraio, hanno raddoppiato e, in qualche caso triplicato, i volumi incamerati in poco più di un mese. Una buona parte hanno una destinazione irrigua, un’altra fetta di invasi sono destinati ad uso potabile e altri, un terzo, ad uso industriale e per la produzione di energia elettrica. Queste le cifre più rilevanti di invasamento idrico dovute a piogge: l’Ancipa da 12 a 22 milioni di metri cubi, l’Arancio da 6 a 14, il Castello da 6 a 17, la Don Sturzo da 32 a 54, il Fanaco da 2 a 6, il Garcia (Francese) da 6 a 13, il Nicoletti da 4 a 7, Piana degli Albanesi da 5 a 9, il Piano Leone da 2 a 4, Piana degli Albanesi da 5 a 9, il Ragoleto da 5 a 10, il San Giovanni da 5 a 10, Il Rosmarina da 14 a 24, il Santa Rosalia da 9 a 17, lo Scanzano da 3 a 7. Il dato più eclatante è quello del Pozzillo, sul Simeto, che ha fatto registrare un aumento da soli 4 mln a ben 34 milioni. I dati completi, diga per diga, si trovano nella tabella dell’Autorità di Bacino.

Se continuerà ancora a piovere e con sorgenti e torrenti in piena perché i terreni sono ormai sazi, c’è il rischio che qualche diga, come il caso della Castello nell’Agrigentino ormai prossima alla capienza massima (mancano 3 mln), debba aprire le paratie e inviare l’acqua nei fiumi e quindi a mare. Agricoltori, organizzazioni sindacali e amministratori comunali si stanno battendo per invitare i consorzi di bonifica e gli enti preposti a non disperdere l’acqua che potrebbe essere invasata nei laghetti di aziende private e distribuita per l’irrigazione la prossima estate.

