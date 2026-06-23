Piogge e temporali, allerta gialla in Sicilia per mercoledì 24 giugno

Previsti temporali sulle zone interne e sulle aree montuose
di Redazione
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno, temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sull’intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
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