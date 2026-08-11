Pioggia forte a Ragusa l’11 agosto

Aveva piovuto domenica 9 e domenica 2 agosto.

Ragusa – Aveva piovuto domenica 9 e domenica 2 agosto.

Un violento temporale ha colpito Ragusa intorno alle 16,50, trasformando in pochi minuti una giornata di piena estate in un pomeriggio autunnale. Il cielo si è oscurato, la pioggia ha iniziato a cadere copiosa e la temperatura è crollata fino a circa 20°C, segnando un brusco cambio rispetto al caldo soffocante delle ore precedenti.

Il fenomeno, improvviso e intenso, ha regalato un momentaneo sollievo ma anche qualche disagio, con strade allagate e traffico rallentato. Gli esperti parlano di instabilità atmosferica localizzata, tipica di agosto, capace di generare rovesci e fulmini nel giro di pochi minuti.

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