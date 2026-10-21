Pioggia torrenziale a Giarre e Riposto: auto intrappolata in sottopasso

Giarre, Catania – Le abbondanti precipitazioni delle ultime ore hanno messo nuovamente a dura prova Giarre e Riposto, trasformando le arterie viarie in torrenti.

Nel cuore del centro cittadino di Giarre, le copiose colate d’acqua hanno sommerso via Callipoli, nella zona di piazza Duomo, ma criticità analoghe si registrano lungo corso Italia e corso Sicilia, con allagamenti che si sono estesi a larghi tratti di viale Libertà, viale Sturzo e via Luigi Orlando.

Particolarmente critico il quadro nella vicina Riposto. In tarda serata in via La Torre, al confine tra Giarre e Riposto un’automobile in transito è rimasta intrappolata all’interno del sottopasso viario, con il livello dell’acqua salito vertiginosamente in pochi minuti. Soltanto il tempestivo e provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri ha evitato il peggio, mettendo in salvo gli occupanti del veicolo prima che venisse completamente sommerso.

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