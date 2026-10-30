Piove in via Nazionale a Modica e le auto pattinano sull’asfalto

Modica – Pomeriggio di disagi lungo la via Nazionale a Modica a causa di un incidente autonomo dovuto al fondo stradale reso viscido dalla pioggia.

Il conducente di una Bmw ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la strada in direzione Modica Sorda. La Bmw ha sbandato e si è messa di traverso rispetto alla sede stradale. Non ci sono feriti.

È notorio che l’asfalto della via Nazionale sia particolarmente insidioso e abbia causato negli ultimi anni una sequela di incidenti fotocopia.

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