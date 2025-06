Pippo Baudo compie 89 anni: come sta ora

Roma – «La tv è casa mia. In studio, con i riflettori e le telecamere mi sento a casa. Sono stato contento di essere stato qui, in tv, su Rai 1. E sarò contento di tornarci se mi chiami ancora… perché noi dobbiamo dirci non addio, ma arrivederci». Così diceva ad ottobre 2021, ospite della prima puntata di Ballando con le stelle, Pippo Baudo, che proprio oggi compie 89 anni. Giusto un anno fa il conduttore, nato il 7 giugno 1936 a Militello In Val di Catania, aveva smentito i rumors che circolavano sulla sua salute. Si era infatti diffusa sui social la notizia che fosse ricoverato in gravi condizioni per un problema cardiaco alla clinica Paideia di Roma. «Sto benissimo», ha dichiarato il diretto interessato contattato telefonicamente dall’Ansa.

Baudo ha avuto cinque compagne e due figli. Da Mirella Adinolfi ha avuto Alessandro, nato nel 1962 e riconosciuto dal presentatore nel 1996 dopo una breve vicenda legale, mentre nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi ha avuto Tiziana, oggi sua assistente. È inoltre nonno di Nicholas e Nicole (2010), figli gemelli di Tiziana, e di Sean (1990), figlio di Alessandro; Sean a sua volta nel 2010 lo ha reso bisnonno.

Dopo la separazione, Pippo Baudo si fidanza con Alida Chelli, una relazione durata sette anni e che lo ha reso molto felice. In più occasioni, parlando di lei, ha detto: «Alida è stata una donna importante, ed è stata un’artista eccezionale, ma che non credeva molto nelle sue qualità». Alida Chelli – che è stata anche la moglie di Walter Chiari, da cui ha avuto un figlio, Simone Annichiarico – ha interpretato Rosetta nel Rugantino di Garinei e Giovannini che interpretò nel 1978 accanto a Montesano.

Il 18 gennaio 1986 Baudo ha sposato la cantante lirica Katia Ricciarelli, da cui si è separato nel 2004 per poi divorziare nel 2007. Sono stati per anni, i novelli Al Bano e Romina. Al loro matrimonio, – celebrato nel municipio di Militello, provincia di Catania, paese natale di Pippo – c’erano migliaia di fan accalcati per vedere la coppia famosa. Che per anni ha riempito le copertine dei giornali. Poi come tutte le favole è finita, lasciando a Katia il rimpianto di non aver avuto figli e di non essere invecchiata a fianco di Pippo come voleva. Anche recentemente Baudo si è dichiarato single felice.

La secondogenita, Tiziana, è molto discreta. In giro non ci sono molte informazioni su di lei perché non ha profili social e le piace la sua privacy. Per molti anni la figlia di Baudo si è occupata della gestione degli eventi pubblici e delle pubbliche relazioni per la radio RTL 102.5 e adesso ha preso in carico il “booking” di ospiti per molti programmi televisivi. Nel 2009, Tiziana si è sposata con Mirko Mengozzi, speaker radiofonico e voce ufficiale dell’Inter. Dalla loro unione sono nati, l’anno successivo, i gemelli amati nipoti del Pippo nazionale: Nicholas e Nicole. Nel corso di una delle poche e rarissime interviste Tiziana ha confidato che madre e padre sono le sue colonne portanti e ha svelato che tra Baudo e la ex moglie c’è uno splendido rapporto.

Baudo passò alla Fininvest nell’autunno del 1987, rimanendovi per pochi mesi, a seguito di un’accesa polemica con l’allora presidente della Rai, Enrico Manca, che il 6 gennaio 1987, durante il finale di stagione di «Fantastico 7,» definì il conduttore catanese «nazional-popolare» per poi aggiungere «e non lo si prenda come un complimento», commento a cui Baudo rispose sarcasticamente dicendo che da lì in avanti si sarebbe sforzato «di fare programmi regionali e impopolari». Baudo ha sempre avuto un carattere fumantino e spesso si è trovato a scontrarsi con diversi dirigenti nella sua lunga carriera.

Nel 2018 in occasione di una puntata del talk show “L’intervista” Maurizio Costanzo dedicò l’intera puntata al Pippo nazionale. I due erano legati da profonda amicizia. Baudo ha sempre ricordato che fu proprio Costanzo a fargli la prima intervista importante, nel 1960. I due si scontrarono anche duramente, quando Baudo passò in Mediaset trovando Costanzo direttore di Canale 5. Non c’era posto per due «primedonne» insieme… Ma poi l’affetto vinse sulle questioni professionali.

Pippo Baudo e Mike Bongiorno, per tutti, gli eterni rivali. Gareggiavano su tutto, essendo due icone della tv. Poi non tanto tempo fa, Baudo rivelò che in realtà fu una rivalità se non proprio costruita ad arte, poco ci mancava. Certo è che i due si son0 voluti molto bene, anche se gareggiavano sul primato sanremese .(13 per Baudo, 11 per Mike).

Il tormentone di Pippo su tanti personaggi: «L’ho inventato io». Del resto Baudo oltre ad essere un gran conduttore è un ottimo talent scout. Ha lanciato le carriere di personaggi come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Beppe Grillo, e tantissimi altri. Baudo è un conoscitore del mondo dello spettacolo a 360 gradi, con sensibilità musicali molto profonde.

Baudo detiene il primato di conduzioni, ben 13: la prima nel 1968 e l’ultima nel 2008. Nel 1995 una delle edizioni di maggior successo, affiancato da Claudia Koll e Anna Falchi. Del resto la valletta mora e quella bionda sono una sua invenzioni che per decenni ha tenuto banco in tv. Capace di trovare grandi talenti musicali e di gestire lo spettacolo televisivo con grande competenza «inventandosi» trovate come Cavallo Pazzo e molte altre che restano nella storia del piccolo schermo.

