Pippo Baudo, il giallo del testamento

Roma – Pippo Baudo, quanto ammonta il patrimonio.

Pippo Baudo è stato per anni il re indiscusso della prima serata del sabato televisivo, oltre a detenere il record di conduzioni del Festival di Sanremo. Nei suoi oltre 40 anni di carriera avrebbe accumulato un patrimonio di diversi milioni di euro. La cifra precisa non è nota, ma considerando che ognuno dei suoi 13 Sanremo gli sarebbe valso 800mila euro l’uno il conto supera i 10 milioni di euro. Oltre ai contratti milioni televisivi, bisogna considerare i diritti d’immagine e i guadagnati derivati dalle campagne pubblicitarie.

Tra gli immobili di Pippo Baudo, risultano una residenza a Roma nel quartiere dei Parioli e una villa in Sicilia nel comune di Acireale.

Secondo alcune indiscrezione la pensione statale di Pippo Baudo ammonta a una cifra tra i 900 e i 1000 euro.

L’eredità di Pippo Baudo per legge dovrebbe andare ai suoi due figli, Alessandro e Tiziana. Alessandro, nato nel 1962 dal rapporto con Mirella Adinolfi, è stato riconosciuto nel 2000. Lui aveva già 30 anni mentre prima pensava di essere figlio del dirigente Rai Tullio Formosa. Tiziana è nata nel 1970 dal legame con Angela Lippi, che per alcuni anni è stata moglie di Baudo.

Attualmente non si conosce l’esistenza di un testamento, che potrebbe disporre una diversa assegnazione dell’eredità. È stato reso noto che le sue volontà riguardavano il funerale, che si sarebbe dovuto tenere nella sua Militello. Non si hanno però informazioni riguardo eventuali informazioni di natura economica.

