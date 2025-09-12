Pippo Baudo, l’avvocato della segretaria Dina Minna diffida Katia Ricciarelli: «Basta denigrare o agiremo»

Roma – «Confermo che è stata fatta una diffida nei confronti della signora Katia Ricciarelli. La mia assistita è esasperata da questi continui interventi su cose che non la riguardano, interferisce su questioni che non la riguardano e si permette di dare giudizi sui criteri adottati da Pippo Baudo sul suo testamento. Allora i figli cosa dovrebbero commentare? Parliamo di cose ridicole, di pessimo gusto e che entrano nei rapporti privati tra Pippo e la sua collaboratrice da 35 anni, che ha vissuto tutte le vicende, carriera, salute, vita e negli ultimi tempi di fragilità». Questa la dura presa di posizione di Jacopo Pensa, avvocato di Dina Minna, collaboratrice di Pippo Baudo per 36 anni, in merito alle ultime interviste della ex moglie di Baudo, Katia Ricciarelli, relative al testamento del presentatore scomparso il 16 agosto scorso.

La diffida avrà effetto già dalla prossima intervista di Ricciarelli che andrà in onda a «Verissimo» sabato 13 settembre: «Cosa ci aspettiamo? L’intervista è stata già registrata – spiega l’avvocato – Mediaset sa che c’è una lamentela di questa signora, quello che interferisce nella privacy è completamente rigettato dall’interessata. Vedremo come viene questa intervista e decideremo. Gli eventuali passi successivi? Saranno congrui rispetto a quello che lei dirà. Se saranno cose denigranti o che offendono la dignità di Minna e di Pippo si reagirà in qualche modo».

