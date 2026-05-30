Cronaca
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30/05/2026 08:09

Pirata della strada a bordo di una Honda Civic senza assicurazione danneggia auto in sosta in corso Umberto a Modica e fugge

È successo ieri sera.

di Redazione

Meteo: Modica 19°C Meteo per Ragusa

Modica – È accaduto venerdì sera a Modica bassa.

Il conducente di una Honda Civic grigia stava percorrendo il corso Umberto Iquando, all’altezza dell’incrocio con Piazza Principe di Napoli, ha perso il controllo del mezzo. La vettura ha sbandato improvvisamente, finendo contro alcune auto  parcheggiate.

Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato, ha ripreso il controllo dell’auto, ha accelerato nuovamente facendo perdere le proprie tracce.

Alcuni testimoni oculari sono riusciti a scogere la targa, dell’auto, che sarebbe priva di assicurazione e intestata a un cittadino straniero.

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