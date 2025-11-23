Pirata della strada fa ribaltare una Lancia Y sulla Ragusa-Marina di Ragusa

Ragusa – Incidente la notte tra sabato e domenica, alle 2, lungo la strada provinciale 25 Ragusa -Marina di Ragusa. L’incidente ha coinvolto due auto, una Lancia Ypsilon rossa e un’altra auto che è fuggita. La donna alla guida della Ypsilon viaggiava in direzione Ragusa quando ha dovuto schivare un’altra auto che procedeva in direzione opposta, verso mare, che ha invaso la sua corsia ad alta velocità.

La donna alla guida dell’utilitaria ha dato un colpo di sterzo secco per evitare l’impatto. L’auto si è ribaltata. La donna alla guida e l’altra persona che era in macchina con lei sono riuscite ad abbandonare autonomamente l’abitacolo della Lancia. Sul posto due ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Le indagini delle forze dell’ordine sono volte a identificare il veicolo fuggito.

