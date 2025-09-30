Pirata della strada uccide Mattia, 15anni, in scooter. Si costituisce ore dopo

La vittima era con una coetanea quando un'utilitaria li ha investiti in pieno

Canicattì, Agrigento – Tragedia a Canicattì. Un quindicenne – Mattia Iannuzzo – è morto in un incidente stradale dopo essere stato travolto da un’auto in corsa nei pressi della villa comunale. Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte. Il ragazzino si trovava in sella ad uno scooter in compagnia di una coetanea.

Un’auto in corsa li ha centrati in pieno. Le due persone a bordo dell’utilitaria, piuttosto che fermarsi, si sono dileguate per poi presentarsi questa mattina in commissariato. Si tratta di due ragazzi di venti e venticinque anni. Per l’adolescente, che avrebbe compiuto 16 anni a breve, non c’è stato niente da fare.

Gravemente ferita anche la coetanea che si trovava sullo scooter con la vittima. La ragazza ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. I poliziotti del commissariato di Canicattì indagano per capire chi tra le due persone a bordo dell’auto fosse al volante.

