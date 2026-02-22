Pitbull si intrufola nella macchina della polizia e decide di non scendere più

Lentini, Siracusa – Stamattina gli agenti della Polstrada di Lentini, mentre effettuavano controlli nell’area di servizio San Demetrio dell’autostrada Catania-Siracusa, hanno notato un pitbull che girovagava. Il cane, alla vista della pattuglia, è salito nell’auto di servizio, non volendo uscire più.

Il servizio veterinario del Comune di Lentini è intervenuto per controllare il cane che è risultato senza microchip e in buono stato di salute. Il lieto fine è che il cane è stato adottato da Camillo, uno dei poliziotti presenti sul posto.

