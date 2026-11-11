Condividi "Più di 250 truffe telefoniche a parrocchie e conventi" sui social

Siracusa – Fingendosi funzionari comunali o regionali e, subito dopo, con una voce camuffata, direttori di banca promettevano rimborsi per contributi ministeriali mai esistiti, inducendo i malcapitati a effettuare bonifici immediati. Il raggiro puntava quasi esclusivamente a enti religiosi sparsi in tutta Italia: parrocchie, monasteri e conventi.

L’operazione, condotta dai finanzieri di Cremona, ha fatto scattare 6 misure cautelari (2 in carcere, 2 ai domiciliari e 2 con obbligo di presentazione) per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di innumerevoli truffe telefoniche. Altre 10 persone risultano indagate.

L’indagine, denominata ‘Mala Fides’, è partita nel febbraio 2025 dopo la denuncia per tentata truffa presentata da un sacerdote di Cremona. Incrociando il numero di cellulare e l’Iban forniti per il versamento con i dati delle banche dati di polizia, gli investigatori hanno individuato centinaia di querele analoghe presentate in tutta Italia.

Sotto il coordinamento della Procura di Torino, intercettazioni e accertamenti finanziari hanno fatto emergere una struttura criminale radicata sull’asse Torino-Siracusa, attiva almeno dall’agosto 2024. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, l’organizzazione faceva capo a una telefonista siciliana in grado di compiere centinaia di chiamate al giorno.

Il piano prevedeva l’accredito delle somme su conti e carte PostePay intestate a oltre 40 prestanome, arruolati da intermediari che si occupavano poi del prelievo in contanti agli Atm di Poste italiane. Metà dei proventi illeciti veniva infine inviata a Torino tramite circuiti di money transfer. In totale sono oltre 250 le truffe accertate per un bottino di diverse centinaia di migliaia di euro.

Un’attività andata avanti anche dopo la notifica dell’interrogatorio preventivo. Decisiva anche la collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste italiane, che attraverso i filmati delle telecamere ha consentito di bloccare in tempo reale alcune carte prima del prelievo.

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