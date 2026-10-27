Playa Grande, incidente all’incrocio, ferito motociclista

Scicli – Incidente stradale stasera, intorno alle 19, all’incrocio tra la Strada Provinciale 89 e la Strada Regionale 82, nel quadrivio che collega Donnalucata, Scicli e Playa Grande, in territorio di Scicli.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’Audi e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro: le sue condizioni hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, giunto sul posto dalla postazione di Marina di Ragusa. Il motociclista ha riportato serie lesioni alle gambe a causa del violento impatto.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ragusa per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità.

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