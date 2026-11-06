Politiche culturali a Ragusa, Mauro (MPA) propone una Fondazione e residenze d’artista nei palazzi storici: “Dagli Egizi a Pietro da Cortona, qual è la visione culturale dell’amministrazione Cassì?”

Ragusa – Il consigliere comunale Gaetano Mauro (MPA) torna a sollecitare un cambio di passo nelle politiche culturali di Ragusa, criticando la gestione dell’amministrazione, spesso limitata a “eventi spot” privi di una visione strategica a lungo termine.

Ci troviamo di fronte alla mancanza di un filo conduttore tra le iniziative espositive: “Dagli Egizi al pittore tardo barocco, la domanda politica rimane la stessa: qual è il disegno culturale che tiene insieme queste iniziative? Quale progetto ha in mente l’amministrazione Cassì per il futuro culturale di Ragusa?” ha incalzato Mauro

Per superare questa frammentazione, il consigliere ha ribadito la necessità di istituire una Fondazione culturale, una cabina di regia capace di unificare il patrimonio comunale, regionale, ecclesiastico e privato, garantendo una programmazione pluriennale .

Al centro della proposta vi è anche il progetto delle “residenze d’artista” nei palazzi storici sottoutilizzati, come Palazzo Cosentini, la Cancelleria e Palazzo Sortino Trono.

“Un patto intelligente tra città e creativi che, oltre ad arricchire il patrimonio, permetterebbe di destagionalizzare il turismo, portando flussi economici anche nei mesi invernali”, ha spiegato Mauro

Il Comune mette a disposizione gli spazi storici offrendo agli artisti un luogo dove poter studiare e creare. In cambio, la città non chiede denaro, ma valore: prime nazionali gratuite, spettacoli, mostre o la donazione di opere e installazioni che diventerebbero patrimonio permanente dei ragusani . Un’operazione che, se concentrata nei mesi invernali, favorirebbe la destagionalizzazione turistica: gli artisti, soggiornando in città per settimane o mesi, usufruirebbero di ristoranti, alberghi e negozi in un periodo dell’anno in cui il turismo tradizionale è solitamente assente, sostenendo così l’economia locale .

In risposta, il Sindaco Peppe Cassì ha difeso l’operato dell’amministrazione, annunciando l’imminente esposizione a Palazzo Garofalo di una mostra dedicata a Pietro da Cortona, realizzata in collaborazione con i Musei Capitolini. Il primo cittadino ha sottolineato come tale iniziativa intenda creare un collegamento con il barocco locale.

Pur accogliendo con favore l’annuncio, Mauro ha ribadito la necessità di andare oltre il singolo evento: “Il taglio del nastro è importante, ma serve un sistema che leghi le iniziative tra loro. La differenza è tra ospitare la cultura e costruire una politica culturale. Noi chiediamo di conoscere quale futuro l’amministrazione immagini per Ragusa, superando la logica degli eventi isolati” .