“Polvere dal cielo”, una serata di solidarietà organizzata dal Lions Club Modica

Modica – Il Lions Club Modica, presieduto Sonia Calabrese, ha organizzato lo scorso 14 agosto l’evento benefico “Polvere dal cielo”, una serata all’insegna della musica, della convivialità e della solidarietà, ospitata nella suggestiva cornice di Villa Anna in contrada Graffetta a Ispica. Tra note di musica dal vivo e DJ set sotto le stelle, soci Lions , amici e sostenitori hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, animata da entusiasmo e spirito di condivisione. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto al progetto “Grani e Mani – Gustami”, promosso dal Lions Club Modica per valorizzare il territorio e favorire l’inclusione sociale di ragazze ospiti della comunità Suor Crocifissa di Modica. Durante la serata, la presidente Sonia Calabrese ha consegnato il guidoncino del club ad Angelo Ruta, noto illustratore del Corriere della Sera, autore della grafica del guidoncino dedicata al “Piccolo Principe”; a Cesare Caldarella, per la famiglia proprietaria di Villa Anna, per l’ospitalità e il supporto offerto; ad Antonio Muriana, consulente finanziario di Banca Mediolanum a Siracusa, per il sostegno concreto all’iniziativa. Numerosi i soci Lions presenti, provenienti dai club della circoscrizione di Ragusa, Siracusa e persino Piacenza, a testimonianza del forte legame che unisce i Lions. Nel suo intervento, la presidente Calabrese ha espresso gratitudine a tutti i partecipanti per aver reso questa serata speciale con la presenza ed il sostegno al service del Lions Club di Modica.

