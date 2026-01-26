Ponte Guerrieri e ponte Costanzo, l’Anas frena e diluisce il ritmo degli interventi per alleviare i disagi degli automobilisti

La manutenzione si farà ma sarà scaglionata in periodi brevi (3/5 giorni)

Modica – Niente chiusura continuata per tre mesi del ponte Guerrieri di Modica e del viadotto Costanzo sull’Irminio. L’Anas, dopo aver diffuso una nota per informare del senso unico alternato sui due viadotti per i lavori di manutenzione fino al 30 aprile, ha fatto marcia indietro: la manutenzione si farà ma sarà scaglionata in periodi brevi (3/5 giorni), regolata da semaforo, in modo da non arrecare troppi disagi agli automobilisti e in orari che non coincidano con quelli di punta, dalle 9 alle 16.

