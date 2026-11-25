Scicli – Il cognome non lascia adito a dubbi. È uno sciclitano classe 1946 il poliziotto in pensione Franco Pacetto (Francesco all’anagrafe) fedelissimo di Gianni De Gennaro, l’ex campo della Polizia morto suicida tra venerdì e sabato scorsi.

Lo ha svelato ieri sera la trasmissione Porta a Porta condotta da Bruno Vespa su Rai Uno.

Pacetto è un ex ispettore della Polizia di Stato, oggi in pensione, e uno storico collaboratore di Gianni De Gennaro Nella sua carriera ha prestato servizio a Fiumicino e ha mantenuto per anni i contatti con Salvatore «Totuccio» Contorno, ex mafioso diventato collaboratore di giustizia.

Il suo nome è tornato nelle cronache nel novembre 2026 perché la Procura di Caltanissetta lo indaga per presunto depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Secondo i pm, Pacetto avrebbe contribuito a indurre Contorno a non rendere dichiarazioni ai magistrati. Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di arresti domiciliari e la Procura ha presentato appello. L’udienza al Riesame risulta fissata per il 1° dicembre, con una richiesta di rinvio presentata dalle difese.

«Il pentito Contorno andò a casa di De Gennaro», l’accusa dei pm contro l’ex capo della polizia

È il 30 agosto del 2025. Francesco Pacetto, collaboratore dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, indagato dalla Procura di Caltanissetta per aver depistato le indagini sulla strage di via D’Amelio e morto suicida sabato, parla col pentito Totuccio Contorno. Tra le contestazioni fatte al super poliziotto c’è quella di aver spinto Contorno a non parlare coi pm siciliani. Dal tono della conversazione, secondo i pm, si comprende che il collaboratore di giustizia sarebbe andato nella casa in Toscana di De Gennaro. Contorno chiede notizie di De Gennaro a Pacetto, anche lui indagato. «Ma il principale (che in gergo sarebbe l’ex capo della polizia ndr) che dice? È che non lo sento e non lo vedo», domanda. Pacetto risponde che De Gennaro avrebbe passato agosto in vacanza e specifica che sarebbe stato in Toscana aggiungendo: «lì in Toscana dove siamo andati una volta». La circostanza, secondo i pm, dimostra l’esistenza di un rapporto a dir poco anomalo tra De Gennaro e Contorno tanto che il collaboratore era stato accompagnato da Pacetto nella proprietà che l’ex capo della Polizia possiede, dal 19 dicembre 2002, ad Orbetello (GR)».

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