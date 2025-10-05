Alfonso trovato cadavere con una ferita da arma da fuoco (ma non è detto si tratti di un omicidio)

Porto Empedocle – Sabato sera, nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle, sotto il cosiddetto ponte di ferro, è stato ritrovato il corpo senza vita di Alfonso Spalma, 40 anni. La vittima presenta una ferita da arma da fuoco, ma la dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire; gli investigatori stanno valutando ogni possibile pista.

Secondo le prime ricostruzioni, Spalma, che lavorava come pastore e cameriere presso il ristorante “L’Ancora” di Porto Empedocle, tornava da una battuta di caccia portando con sé un fucile. Sono in corso verifiche per stabilire se l’arma sia stata effettivamente utilizzata. Il corpo è stato rinvenuto accanto a un furgone. Sul luogo indagano i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, mentre sono attesi il magistrato di turno e il medico legale.

