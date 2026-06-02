Portogallo, effettuata l’autopsia su Sofia Barillà, funerali a Palermo

Lisbona – Effettuata l’autopsia su Sofia Barillà, la giovane studentessa palermitana deceduta a Lisbona. La ragazza sarebbe morta istantaneamente per un’ischemia cardiaca.

La salma dovrebbe rientrare nei prossimi giorni attraverso l’assistenza sanitaria del programma Erasmus. Il rientro è atteso tra giovedì e venerdì. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa a Palermo.

© Riproduzione riservata