Poste italiane, Ragusa prima provincia per donne in azienda

In Sicilia la metà dei dipendenti è donna.

Ragusa – Poste Italiane celebra la parità di genere nel mercato del lavoro. In Sicilia la metà dei dipendenti è donna, mentre la provincia di Ragusa guida la classifica regionale con una quota femminile del 68% e oltre il 54% di donne in posizioni di responsabilità.

Traino decisivo arriva dalla rete degli uffici postali, dove le oltre 150 lavoratrici rappresentano il 70% dell’organico.

La prevalenza cresce ulteriormente nei ruoli front office: il 72% degli operatori di sportello è donna, così come il 80% dei consulenti finanziari, dato in aumento.

Nell’area iblea la componente femminile risulta dunque maggioritaria nella gran parte delle sedi.

Anche il recapito fa registrare numeri da record: il 64% delle risorse impiegate tra centri di distribuzione e figure di staff è costituito da donne.

Un risultato di rilievo in un comparto tradizionalmente maschile, dove tuttavia tutti i centri di recapito sono a netta maggioranza femminile e, in due casi su tre, la funzione di portalettere è svolta da una donna.

Esemplare il caso di Comiso: nel punto di distribuzione che serve l’area urbana comisana e la frazione di Pedalino l’organico è interamente al femminile.

