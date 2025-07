Condividi "Povera la mia Marina di Ragusa, in preda a una profonda regressione della vivibilità" sui social

Ragusa – Gentile Direttore di RagusaNews,

Vi rubo qualche secondo per porre alla vostra attenzione il disagio della pulizia sia delle strade che dei bidoni della spazzatura qui nella borgata di Marina di Ragusa … stiamo vivendo una profonda e sporca regressione … puzza, sporcizia ovunque animaletti strani che passeggiano lungo i bordi delle strade del centro storico che, se vorrete guardare, sono anche un campo di battaglia a causa delle buche, delle pezze di bitume messe lì senza cura alcuna. Sembra purtroppo una periferia abbandonata ed in mano a bassi profili d’ogni genere.

Ora, ditemi Voi, sarà mai possibile effettuare controlli ed intervenire per evitare e prevenire malattie, infezioni, fratture di caviglie, etc. … oppure dovremo solo stare zitti ed attendere tempi migliori? Grazie per il Vostro sempre prezioso risconto e buon lavoro.

Vostro affezionato lettore

