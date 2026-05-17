Povera Modica, povere le sue campagne, diventate terribili installazioni abusive di ingombranti

Modica – Modica, le contrade trasformate in discariche abusive

Da Pozzo Cassero a Scardacucco, le campagne modicane sempre più spesso diventano teatro di abbandono indiscriminato di rifiuti. Materassi, mobili, plastica, cartoni, materiali ingombranti e scarti di ogni genere compongono un quadro desolante che racconta una ferita aperta nel territorio.

Le immagini provenienti dalle contrade di Modica mostrano scene che non dovrebbero appartenere a un territorio che punta su turismo, qualità della vita e valorizzazione del paesaggio rurale. Ai bordi delle strade, accanto ai contenitori per la raccolta differenziata, si accumulano vere e proprie discariche abusive a cielo aperto, segno evidente di un fenomeno che continua a ripetersi senza soluzione.

Da Pozzo Cassero a Scardacucco, passando per altre aree periferiche, le discariche sotto gli occhi di residenti e visitatori. Un “biglietto da visita” inaccettabile per una città che dovrebbe fare del decoro e del rispetto ambientale un punto fermo.

Da un lato, c’è la responsabilità di chi, con assoluta mancanza di senso civico, sceglie di disfarsi dei propri rifiuti abbandonandoli lungo le strade, trasformando spazi pubblici in discariche improvvisate. Un comportamento che non può essere giustificato e che rappresenta una violazione delle regole, oltre che un danno ambientale e sanitario.

Dall’altro lato, però, emerge con forza anche il tema dell’efficacia dei servizi di controllo, raccolta e bonifica. Perché se l’inciviltà individuale è evidente, altrettanto evidente è la necessità di una risposta più rapida e incisiva da parte delle istituzioni competenti. Il permanere di questi accumuli per giorni — o, in alcuni casi, settimane — alimenta un meccanismo perverso: dove c’è degrado, altro degrado richiama.

© Riproduzione riservata