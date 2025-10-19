Power bank prende fuoco su un aereo: atterraggio d’emergenza. VIDEO

Pechino – Momenti di paura a bordo di un volo Air China, costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che una power bank ha preso fuoco durante il viaggio. Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea, la batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero si è surriscaldata e incendiata spontaneamente, provocando fumo in cabina. L’equipaggio è intervenuto immediatamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i passeggeri, mentre il pilota ha deciso di dirottare l’aereo verso l’aeroporto più vicino per precauzione. Nessuno dei presenti è rimasto ferito, ma l’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle batterie al litio a bordo degli aerei. Le power bank e altri dispositivi elettronici contenenti batterie al litio devono infatti essere trasportati esclusivamente nel bagaglio a mano e mai in stiva, a causa del rischio di surriscaldamento o esplosione in caso di corto circuito.

