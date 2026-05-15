Pozzallo, arrestato un 40enne condannato in via defintiva per droga

Pozzallo – I militari della Stazione di Pozzallo hanno arrestato un 40enne del posto, condannato in via definitiva perché ritenuto responsabile di aver violato la normativa sulle sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno notificato all’interessato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

I fatti per i quali il pozzallese è stato colpito dal provvedimento risalgono al gennaio 2021, quando, nella capitale, era stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia perché era stato trovato in possesso di ingenti quantitativi di cocaina e hashish. Per tali fatti era stato condannato a 2 anni e 8 mesi reclusione, pena di cui il 40enne scontava solo poche settimane.

Il provvedimento, in precedenza sospeso, è divenuto definitivo e la pena è stata ricalcolata in 2 anni e 7 mesi, ai quali si devono aggiungere 18mila Euro di multa.

L’arrestato, completate le procedure di identificazione e notifica del provvedimento, è stato tradotto dai Carabinieri di Pozzallo presso la Casa Circondariale di Ragusa, ove permarrà a disposizione dell’A.G. per espiare la pena residua.

© Riproduzione riservata