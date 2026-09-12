Pozzallo, arrestato un giovane con cocaina e coltello nel borsello

Pozzallo – I carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 18enne del posto, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio perlustrativo effettuato nelle vie del centro di Pozzallo, una pattuglia ha notato e controllato il giovane stazionare con fare sospetto, quasi attendesse qualcuno, all’incrocio tra via della Repubblica e via Magenta. Il suo comportamento guardingo e l’atteggiamento insolitamente nervoso hanno indotto i militari ad approfondire gli accertamenti e a eseguire una perquisizione personale.

L’operazione ha dato esito positivo. All’interno del borsello a tracolla del ragazzo, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 30 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e in parte ancora da frazionare. Oltre alla droga, all’interno dello stesso borsello, erano custoditi un coltello a serramanico e la somma contante di 1.980 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto, il coltello e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e, come disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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