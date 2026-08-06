Condividi "Pozzallo, cade in bici e batte la faccia: elisoccorsa a Catania" sui social

Pozzallo – Una giovane donna è rimasta coinvoltaieri in un grave incidente mentre percorreva in bicicletta l’incrocio tra via Napoli e via Torino.

La ciclista ha perso il controllo della bici dopo essere finita in una profonda buca presente sulla carreggiata. La caduta è stata violenta, con l’impatto al suolo che le ha provocato traumi seri al volto e al corpo.

I soccorritori, hanno disposto il trasferimento in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

I sanitari, valutata la gravità delle lesioni riportate, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

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