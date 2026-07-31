Pozzallo capitale del salto ostacoli: l’Equistile della famiglia Guastella ospita il concorso nazionale A6 Stelle

Pozzallo – Dal 31 luglio, a domenica 2 agosto, Pozzallo ospiterà uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario equestre nazionale. All’Equistile Equestrian Center andrà in scena il concorso ippico nazionale di salto ostacoli A6 Stelle – Equistile Summer Festival, “Sunset Edition – 1° Memorial Roberto Cappuccio”, con un montepremi complessivo di 50 mila euro e gare in notturna.

Dietro la crescita del centro ippico c’è il progetto della famiglia Guastella, da anni conosciuta nell’ambiente equestre siciliano. A guidare l’iniziativa è Giancarlo Guastella, cavaliere e imprenditore del settore, che ha trasformato l’impianto di contrada Daniele in una struttura pensata per ospitare manifestazioni di livello nazionale e internazionale. Lo stesso Guastella è anche protagonista in gara e figura tra i cavalieri più rappresentativi del circuito regionale e nazionale.

Uno dei punti di forza dell’Equistile è rappresentato dai campi gara realizzati con sabbia silicea di ultima generazione, una superficie particolarmente apprezzata nel salto ostacoli perché garantisce stabilità, drenaggio e tutela dell’apparato muscolo-scheletrico dei cavalli. Il centro dispone di quattro campi in sabbia silicea, due destinati alle competizioni e due al riscaldamento, oltre a un maneggio coperto, box di ampie dimensioni e aree dedicate ai servizi per cavalli e cavalieri.

Il concorso A6 Stelle rappresenta un nuovo tassello nel percorso di crescita dell’impianto, che negli ultimi mesi ha già ospitato numerose competizioni FISE e si prepara ad accogliere, dal 17 al 20 settembre, il Sicily Sun Tour, circuito internazionale con categorie CSI** e CSI*.

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