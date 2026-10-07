Pozzallo, chi l’ha vista? Si cerca Katia Scarso

Pozzallo – A Pozzallo non si hanno più notizie di Katia Scarso, cinquantenne di cui si sono perse le tracce nel primo pomeriggio di oggi, 7 ottobre, a partire dalle 13, quando si sono interrotti i contatti con la famiglia, che ha presentato denuncia ai Carabinieri. Al momento della scomparsa Katia indossava una maglietta bianca, pantaloni neri e scarpe nere. Alta 1metro e 62 centimetri, ha i capelli castani e ricci, solitamente legati. Ha un tatuaggio sull’avambraccio.

Chiunque avesse notato la donna o fosse in possesso di notizie utili al suo ritrovamento è invitato a contattare tempestivamente i familiari o le autorità competenti al numero 334 764 7977.

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