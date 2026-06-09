Pozzallo, domani i funerali del piccolo Prince Edouard, morto per un misterioso mal d’orecchi

Pozzallo – “Troppo presto hai spiegato le tue ali, lasciando un vuoto immenso ma anche il ricordo puro della tua gioia. Continua a sorridere tra gli angeli”. Così nel manifesto funebre di Prince Edouard Iano, appena otto anni, venuto a mancare alla fine dello scorso mese, per un misterioso mal d’orecchi. Dopo il decesso a Messina, infatti, nonostante fosse stato prima ricoverato al Maggiore di Modica, il caso è stato avocato alla magistratura che ha deciso di fare effettuare l’autopsia per capire le ragioni del decesso.

I risultati saranno consegnati, come da prassi in circostanze del genere, nelle prossime settimane. I funerali, intanto, del piccolo si terranno domani, mercoledì 10 giugno, alle 10, nella chiesa di San Giovanni Battista. Si prevede un grande afflusso di persone perché la famiglia di Prince, proveniente dalla Costa D’Avorio, era molto apprezzata in città.

© Riproduzione riservata