Pozzallo, è morta suor Grazia Colombo. Il suo ministero nell’asilo Santina Giunta

"La più grande direttrice che l'asilo Santina Giunta abbia mai avuto".

Pozzallo – Le allieve dell’asilo Santina Giunta la ricordano con commosso affetto. È scomparsa Suor Grazia Colombo, “la più grande direttrice che l’asilo Santina Giunta abbia mai avuto”.

Pozzallo piange la scomparsa, alla veneranda età di 94 anni, di suor Grazia Colombo, figura storica della comunità educativa e religiosa locale, già direttrice dell’Istituto salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice. La notizia ha suscitato profonda commozione in città, dove per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per giovani e famiglie.

“Le ex allieve e allievi di Pozzallo con profonda commozione e sincero dolore vogliono ricordarti così con il sorriso segno della gioia che sapevi donare a tutti, il tuo insegnamento esempio di vita e guida sicura continuerà in tutti quelli che ti hanno conosciuta e amata.

Donna di fede luminosa e instancabile educatrice hai speso la tua vita alla formazione di intere generazioni di Giovani pozzallesi, lasciando un’impronta indelebile di carità sapienza e dedizione, resterai la nostra direttrice, la più grande direttrice che l’istituto santina giunta abbia mai avuto. Riposa in pace tra le braccia del tuo sposo di Don bosco e di Maria Ausiliatrice”.

“Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di suor Grazia Colombo – dichiara il sindaco Roberto Ammatuna –. Per anni ha formato intere generazioni di giovani, lasciando un segno profondo nella comunità educativa e cittadina. Sempre legata a Pozzallo, sua città natale, ha incarnato con semplicità e dedizione i valori dell’educazione salesiana e della fede”.

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