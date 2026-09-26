Condividi "Pozzallo, è morto il giornalista Peppe Privitera, fu assessore comunale e uomo politico" sui social

Pozzallo – È morto improvvisamente il giornalista di 69 anni Peppe Privitera, già dipendente dell’Aapit, l’azienda provinciaale turismo di Ragusa. Privitera è stato stroncato da un infarto fulminante. Privitera lascia la moglie e due figlie. Aveva anche ricoperto il ruolo di assessore nella giunta comunale dal 2018 al 2021. Era stato pure direttore del quindicinale “La Città”. “Con la sua dipartita Pozzallo perde anche un grande uomo di cultura” è scritto nel profilo Facebook del Comune di Pozzallo.

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