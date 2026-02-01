Moda e Gossip
Pozzallo, Enola, 13 anni, protagonista a The Voice Kids

Supera le audizioni iniziali e sceglie di fare parte del team di Loredana Berté

di Redazione

Pozzallo – La tredicenne Enola di Pozzallo ieri sera è riuscita a convincere i giurati di The Voice Kids su Rai Uno dopo avere  eseguito un classico di Sade, Smooth operator.

Nel programma condotto da Antonella Clerici anche la sua famiglia che si è emozionata assieme alla ragazzina che suona nel corpo bandistico della città marittima.

Dopo avere superato l’audizione, Enola ha scelto di fare parte del gruppo di Loredana Bertè.

