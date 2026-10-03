Pozzallo, guida senza patente, beccato un 19enne

Pozzallo – I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Ragusa un 19enne residente a Pozzallo poiché gravemente indiziato di aver condotto la sua auto per la seconda volta in due anni avendo la patente revocata e quindi senza nessun titolo che lo abilitasse alla guida.

Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri della locale stazione hanno rintracciato un 41enne di Pozzallo e dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso a suo carico dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania: il provvedimento ha reso definitive le pene che il 41enne deve scontare relative a diversi fatti accaduti tra il 2021 ed il 2024, relativi a violazioni della normativa in materia di stupefacenti. L’arrestato, tradotto dai Carabinieri al carcere di Ragusa, dovrà ora scontare la pena residua di 2 anni e 1 mese di reclusione oltre che il pagamento di 20.800 euro di multa.

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