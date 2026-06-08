Pozzallo, il sindaco Ammatuna torna al lavoro in Municipio dopo l’infarto

Pozzallo – Roberto Ammatuna è tornato questa mattina nel suo ufficio di Palazzo di Città, segnando la fine del periodo di convalescenza seguito all’infarto che lo ha colpito. Il primo cittadino aveva dovuto affrontare giorni complessi, scanditi dal ricovero in ospedale e dalle cure necessarie per superare la fase più delicata di un infarto che lo aveva colpito. La notizia del suo improvviso peggioramento aveva rapidamente fatto il giro della città, generando un’ondata di messaggi, preghiere e attestazioni di affetto da parte di cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali.

Oggi, con il ritorno alla scrivania, Ammatuna ha voluto ringraziare quanti gli sono stati vicini, sottolineando come il sostegno ricevuto abbia rappresentato una spinta fondamentale nel percorso di recupero.

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