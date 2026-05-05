Pozzallo. Imbarcava sul catamarano automobili di lusso rubate per poi rivenderle a Malta

Pozzallo – Rubava auto di lusso in Sicilia e nel resto d’Europa, le imbarcava sul catamarano a Pozzallo e dopo le vendeva a Malta. Il libico 37enne Ahmed Ab’a Khabiza è stato condannato a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena quattro anni, dopo aver ammesso il suo coinvolgimento nell’importazione di veicoli di lusso rubati nell’Isola dei Cavalieri.

L’uomo è coinvolto nell’export di tre auto rubate, introdotte a Malta da Pozzallo a bordo dei traghetti della Virtu Ferries tra novembre e dicembre 2025, così come riporta Tvm News. Si trattava di una Toyota Land Cruiser, una Lexus e una MG.

L’ammissione della colpa per l’imputato ha comportato la sospensione condizionale della pena detentiva a due anni per i prossimi quattro anni, secondo il diritto penale maltese.

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