Pozzallo, incidente in mare, turista bergamasco ferito dall’elica di una barca

Pozzallo – Un turista 70enne originario di Bergamo è rimasto ferito nelle acque antistanti Pozzallo durante un’escursione in mare. Dopo un bagno con altri partecipanti, l’uomo stava risalendo a bordo dalla scaletta quando, per una manovra improvvisa, ha urtato l’elica del motore fuoribordo rimasto inavvertitamente acceso e in marcia.

Colpito all’anca e al femore dalle pale dell’elica, il turista è stato subito soccorso e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Qui i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento ortopedico.

La prognosi è di 15 giorni. Le condizioni dell’uomo, pur gravi al momento del ricovero, non destano preoccupazioni per la vita.

