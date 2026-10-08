Condividi "Pozzallo, Katia Scarso è stata ritrovata: sta bene" sui social

Pozzallo – Katia Scarso, la cinquantenne della quale si erano perse le tracce nelle prime ore del pomeriggio di ieri, è stata ritrovata e sta bene.

La notizia è stata comunicata direttamente dai familiari, che hanno voluto rassicurare quanti in queste ore si erano mobilitati per contribuire alle ricerche e alla diffusione dell’appello. Dopo momenti di forte apprensione, è arrivata quindi la conferma che la donna è stata rintracciata e che le sue condizioni non destano preoccupazione.

Attualmente Katia Scarso si trova all’ospedale Maggiore di Modica, dove è stata sottoposta ai consueti controlli sanitari di routine.

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