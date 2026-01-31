“Chi è?” Pozzallo, le sorelle venditrici fanno dirette social con borse taroccate, arriva la Finanza. Il VIDEO

Pozzallo – Vendevano prodotti contraffatti di note griffe, a un prezzo di gran lunga inferiore a quelli di mercato, durante dirette sul loro profilo Facebook. Era il mercatino telematico realizzato in un garage di Pozzallo da due sorelle che sono state identificate e bloccate dalla guardia di finanza mentre erano online.

Durante l’operazione, proseguita anche con una perquisizione domiciliare nella casa delle due indagate, sono stati complessivamente sequestrati 600 prodotti contraffatti di marchi italiani ed esteri come scarpe, giubbotti, cinture, pantaloni, portafogli, profumi e cosmetici.

Le due sorelle e una terza persona che aveva messo a disposizione, come base logistica, un magazzino, sono state denunciate per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Indagini della finanza del comando provinciale di Ragusa e della tenenza di Pozzallo sono in corso per ricostruire l’intera filiera del falso, individuare i centri di produzione e di distribuzione delle merci contraffatte e identificare la numerosa rete di clienti, nei confronti dei quali la normativa di settore prevede l’applicazione di sanzioni amministrative.

