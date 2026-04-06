Pozzallo: lite in piazza Cesare Battisti finisce nel sangue

Nello scontro tra due cittadini di origine africana, uno ha la peggio e si ferisce in modo serio a una mano.

Pozzallo – È accaduto in piazza Cesare Battisti, dove una lite tra due cittadini di origine africana è degenerata fino a provocare il ferimento serio di uno dei protagonisti.

Il diverbio sarebbe nato per futili motivi, aggravati — con ogni probabilità — dallo stato di ebbrezza di uno dei due. La discussione è rapidamente sfociata in uno scontro fisico: i contendenti avrebbero afferrato alcune bottiglie di birra trovate in strada, usandole come armi improvvisate.

Le urla, le minacce e il trambusto sono stati avvertiti distintamente anche nella vicina piazzetta della Madonnina, particolarmente affollata per la movida del Lunedì di Pasquetta. Molti passanti, spaventati, si sono allontanati mentre altri hanno allertato i soccorsi.

Ad avere la peggio è stato uno dei due uomini, rimasto ferito a una mano in modo significativo.

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