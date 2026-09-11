Cronaca
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11/09/2026 14:17

Pozzallo, lunedì pomeriggio in chiesa Madre i funerali di Emanuel Giorgio Ruta

Le esequie si terranno lunedì 14 settembre, alle ore 17, nella chiesa Madre Madonna del Rosario di Pozzallo.

di Redazione

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Pozzallo -È stata riconsegnata ai familiari la salma di Emanuel Giorgio Ruta, il diciassettenne di Pozzallo noto a tutti come “Giorgio”, deceduto nel drammatico incidente avvenuto ieri lungo la Modica-Ispica, in prossimità della curva dove sorge la stele dedicata a Gigi Olivari.

Le esequie si terranno lunedì 14 settembre, alle ore 17, nella chiesa Madre Madonna del Rosario di Pozzallo.

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A dare il triste annuncio la mamma Daniela, il papà Ignazio, il fratello Sergio.

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