Pozzallo, lunedì pomeriggio in chiesa Madre i funerali di Emanuel Giorgio Ruta

Le esequie si terranno lunedì 14 settembre, alle ore 17, nella chiesa Madre Madonna del Rosario di Pozzallo.
di Redazione
Pozzallo -È stata riconsegnata ai familiari la salma di Emanuel Giorgio Ruta, il diciassettenne di Pozzallo noto a tutti come “Giorgio”, deceduto nel drammatico incidente avvenuto ieri lungo la Modica-Ispica, in prossimità della curva dove sorge la stele dedicata a Gigi Olivari.
Le esequie si terranno lunedì 14 settembre, alle ore 17, nella chiesa Madre Madonna del Rosario di Pozzallo.
A dare il triste annuncio la mamma Daniela, il papà Ignazio, il fratello Sergio.
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