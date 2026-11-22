Pozzallo – Nelle prime ore del mattino sono stati registrati diversi episodi di danneggiamento lungo corso Vittorio Veneto. A documentare parte dell’accaduto un video registrato da alcuni presenti e successivamente diffuso attraverso le chat e i social network.

Intorno alle quattro del mattino un uomo ha iniziato a scagliarsi contro ciò che incontrava lungo il proprio percorso, provocando danni a fioriere e arredi presenti sulla pubblica via. La furia del soggetto si sarebbe estesa anche ad alcune proprietà private, con danneggiamenti segnalati all’ingresso di uno studio medico e al citofono di un’abitazione.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, svegliati dai rumori e dalla concitazione di quei momenti. Le segnalazioni raccolte parlano di una situazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, il cui arrivo avrebbe consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo.

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