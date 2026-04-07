Pozzallo, perso il finanziamento per l’illuminazione artistica nottura di Torre Cabrera

Il sindaco Roberto Ammatuna ha perso un finanziamento regionale di 89.096,40 euro.
di Redazione
Pozzallo – Illuminazione artistica notturna della Torre Cabrera a Pozzallo.
Con una nota ufficiale del 1° aprile 2026, il Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana ha comunicato la decadenza dal finanziamento e la revoca delle risorse.
La ragione? La mancata osservanza del termine perentorio del 31 dicembre 2025 per l’assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti (Ogv). In termini concreti, l’amministrazione non avrebbe appaltato né formalizzato i lavori entro la scadenza prevista, lasciando scorrere il tempo mentre il finanziamento si avvicinava al punto di non ritorno.
Il sindaco Roberto Ammatuna ha perso un finanziamento regionale di 89.096,40 euro.
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