Pozzallo piange Federico Cataudella, scomparso a 27 anni

Pozzallo – Cordoglio a Pozzallo per la prematura scomparsa di Federico Cataudella, spentosi a soli 27 anni. Le esequie si terranno il 4 ottobre domani, alle 16 nella chiesa del Rosario.

“Ho ancora impresse nella mente le ultime parole che mi hai detto l’ultima volta che ci siamo visti- scrive una amica-

“Sono stato troppo male , ma adesso sono qui è andato tutto bene, pensiamo a divertirci”.

Guardavo i tuoi occhi, il tuo sguardo e traspariva la tua immensa voglia di vivere, la tua immensa voglia di prenderti ancora tante cose, ed è così che doveva andare.

La vita è ingiusta, sbagliata, non riesci a trovare un senso e quando accadono queste cose non riesci a capire perché devono andare via sempre le persone più pure e buone.

Federico eri capace di illuminare una stanza solo entrandoci, portavi luce immensa, ricorderò per sempre il modo in cui mi salutavi ovunque mi vedevi, porterò con me il tuo sorriso stampato in volto in qualsiasi circostanza ti trovavi.

Solo infinita tristezza e dolore,

Sarai già diventato un angelo meraviglioso, perché la tua bontà ha fatto sì che tu lo fossi anche qui sulla terra.

Ti voglio bene, Fede”.

