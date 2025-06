Pozzallo piange il professore Giovanni Sigona

Pozzallo – Alcuni giorni fa la città di Pozzallo ha pianto la scomparsa di uno dei suoi figli più illustri degli ultimi decenni, il prof. Giovanni Sigona, deceduto a 73 anni a causa di una grave malattia.

Docente di lettere tanto amato e stimato dai suoi colleghi, alunni e concittadini, era noto in città per il suo sconfinato amore per la cultura, che si manifestava in molteplici declinazioni, dalla lettura alla scrittura. I suoi interessi spaziavano dalla storia alla letteratura, dalla prosa alla poesia, focalizzandosi non poco nei confronti della sua adorata Pozzallo, che lui sovente si premurò di valorizzare mediante il suo costante impegno civico, inteso come dedizione concreta verso la propria comunità, soprattutto attraverso la valorizzazione della memoria storica e dell’identità locale, avvalendosi della sua proverbiale dialettica e del suo inimitabile senso di appartenenza e riconoscenza nei confronti del paese che nel lontano 1951 gli aveva dato i natali.

Il suo libro “Storia di Pozzallo” pubblicato nel 2009 rimane il compendio del suo notevole spessore culturale nonché una valida testimonianza del suo affetto per la ridente cittadina marinara, incarnando perfettamente la figura del cittadino intellettualmente attivo.

