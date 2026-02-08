Cronaca
|
08/02/2026 23:29

Pozzallo, scontro frontale in viale Europa, grave un centauro

È in prognosi riservata al Maggiore di Modica

di Redazione

Pozzallo – Scontro lungo viale Europa tra uno scooter e un Fiat Doblò a Pozzallo.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche: dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Al momento la prognosi resta riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Modica per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del fatto.

