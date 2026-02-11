Pozzallo, scooter rubato e subito ritrovato grazie al tam tam social

Pozzallo – È accaduto a Pozzallo, dove uno scooter rubato è stato ritrovato nel giro di poche ore grazie alla rapidissima diffusione della notizia sui social.

Il furto era avvenuto nella mattinata di ieri: un giovane pozzallese aveva scoperto che il suo Honda SH 125 nero era sparito e, dopo aver sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione locale, aveva deciso di condividere foto e dettagli del mezzo sui social. Decine di condivisioni, commenti, segnalazioni e il passaparola digitale ha raggiunto centinaia di utenti in pochissimo tempo.

La svolta è arrivata dopo circa sei ore. Un video circolato su Facebook e Instagram mostrava lo scooter abbandonato non lontano dall’abitazione del proprietario. In molti lo hanno ricondiviso, permettendo al ragazzo di individuarlo e recuperarlo. Il mezzo era in buone condizioni, segno che probabilmente il ladro — o chi lo aveva preso — si è sentito braccato dall’attenzione generata online e ha preferito liberarsene per evitare guai peggiori.

Nella foto, il ritrovamento.

© Riproduzione riservata