Prada lascia Palermo, parte la trattativa con i lavoratori

Palermo – Chiude il negozio Prada di Palermo. Lo store che si trova ad angolo tra via Libertà e piazza Politeama, dopo 14 anni, non aprirà più dal 31 marzo. Nonostante non vi sia ancora alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, la notizia è stata già comunicata ai sei impiegati del negozio.

E partono le trattative fra lavoratori e azienda in vista dell’imminente chiusura dello store Prada in via Libertà.

Venerdì sera i dipendenti si sono seduti al tavolo con il sindacato per un’assemblea durante la quale sono state analizzate le proposte avanzate dal brand di lusso che nel capoluogo siciliano chiuderà i battenti a fine marzo. “Le trattative proseguono – dice Gianluca Colombino, segretario della Cisal che assiste i dipendenti nella vertenza – , i lavoratori hanno chiesto un po’ di tempo per fare una valutazione rispetto alle proposte che sono sul tavolo, cercheremo di trovare la soluzione migliore, quella più indolore. Il sindacato è al loro fianco, impegnato in questa vertenza. Ci siamo presi il weekend, per riflettere su alcune cifre, su alcune modalità e stiamo valutando tutte le strade percorribili”.

Sul piatto, in buona sostanza, ci sono incentivi economici all’esodo o la proposta di trasferimento, ipotesi difficilmente percorribile stante che Prada in Sicilia non ha altri punti vendita. E anche l’ipotesi di una nuova boutique a Taormina sembra sempre più lontana.

Inaugurato a dicembre del 2011, il negozio si estende su una superficie totale di 630 mq e si sviluppa su tre livelli (piano terra, primo piano e seminterrato); all’ingresso il primo impatto è con il pavimento a scacchi bianchi e neri.

L’immobile ad angolo fra via Libertà e piazza Politeama ha ospitato per molti anni un marchio storico del commercio cittadino, Napoleon, negozio di calzature di pregio della ditta Spatafora. Fino al 1998 era diretto da Lucia Capizzi, assunta nel 1946 come semplice commessa e andata in pensione come prima (e unica) donna a dirigere un punto vendita per Spatafora in tutta Italia.

Sul futuro dei locali, anch’essi al centro della trattativa prima della decisione di chiudere (la proprietà aveva proposto un taglio del canone di oltre il cinquanta per cento), regnano ancora tante incognite. Molti i marchi a cui potrebbe far gola, da Apple a Decathlon, ma ancora nulla di definitivo.

Sull’eventuale apertura dello store a Taormina, bocche cucite. Dopo Hermès che aveva chiuso i battenti dopo 19 anni, Michael Kors, chiuso nel 2021 e Le G di Valentino adesso è toccato a Prada, unico negozio nell’Isola.

