Precipita da un’impalcatura a Riposto: morto un operaio di 40 anni

Riposto, Catania – Un operaio di 40 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Riposto, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, impegnato nell’ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, sarebbe precipitato da un’impalcatura perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e i carabinieri. È stato richiesto l’intervento dello Spresal e del Nil per provare a ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le eventuali responsabilità di questo ennesimo incidente sul lavoro.

