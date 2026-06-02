Precipita mentre aggiusta serbatoio idrico: muore 64enne Sebastiano Gianfriddo

Avola – Non ce l’ha fatta Sebastiano Gianfriddo, 64 anni, di Pachino. Troppo gravi le conseguenze della caduta che ne hanno causato la morte. Gianfriddo, questa mattina, è scivolato dal serbatoio idrico della propria abitazione in via Savonarola, ad Avola.

Gianfriddo, residente in Germania, era rientrato in Sicilia e stava lavorando alla sistemazione della struttura che sorregge il serbatoio al secondo piano di una palazzina a pochi isolati dal centro della città. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto, finendo su una terrazza.

Per recuperare il corpo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, poi la corsa in ambulanza all’ospedale Di Maria di Avola. Al momento del ricovero le sue condizioni erano gravi ma stabili, con una frattura a una gamba come lesione principale. Nel corso della giornata, però, le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduto in ospedale.

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